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ПОЛІТИКА

Північнокорейські військові з'являться в зоні бойових дій вже 27 жовтня – розвідка

25 жовтня 2024, 13:08
Північнокорейські військові з'являться в зоні бойових дій вже 27 жовтня – розвідка
Фото: з відкритих джерел
Про це свідчать дані розвідки.

За даними української розвідки, росіяни вперше застосують військових з КНДР у зонах бойових дій 27-28 жовтня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача Олександра Сирського.

Зеленський підкреслив, що застосування північнокорейських військових є ескалаційним кроком росіян. За його словами, це має значення, "на відміну від усієї тієї дезінформації", яка лунала на саміті БРІКС у Казані.

"Світ може чітко побачити, чого насправді хоче росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу", — підкреслив президент.

Він додав, що на такий крок потрібна відповідь "у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів". Президент закликав застосувати тиск на рф та КНДР, аби покарати країни за ескалацію.

Раніше Зеленський заявляв, що з 12 тисяч військових, які КНДР відправила на підмогу росії, агресор міг сформувати дві бригади. Головне управління розвідки (ГУР) оприлюднило інформацію про те, що Північна Корея перекинула у рф вже близько дванадцяти тисяч військових. Частина з них, за даними відомства, перебуває в районі бойових дій у Курській області.

КНДРвійськовірозвідка

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