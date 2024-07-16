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Північнокорейський дипломат втік з Куби до Південної Кореї

16 липня 2024, 12:53
Північнокорейський дипломат втік з Куби до Південної Кореї
Фото: Reuters
Він є найвисокопоставленішим чиновником, який втік на південь з 2016 року.
Високопоставлений північнокорейський дипломат Рі Іль Кю, який базувався на Кубі, у листопаді втік до Південної Кореї разом зі своєю родиною.
 
Про це повідомляє Німецька хвиля.
 
Завдання Рі в посольстві включало блокування налагодження дипломатичних стосунків між Сеулом і Гаваною.
 
52-річний дипломат втік до Південної Кореї, оскільки розчарувався в політичній системі Пхеньяна, сказав він південнокорейській газеті Chosun Ilbo. Рі розповів, що прийняв це рішення після того, як Пхеньян відхилив його прохання звернутися за медичною допомогою до Мексики після поранення, яке він не міг належно вилікувати на Кубі.
Окрім того, він отримав несправедливу оцінку результатів своєї роботи після того, як у 2019 році відхилив вимогу високопоставленого чиновника міністерства закордонних справ про хабарі.
 
Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила інформацію, але не надала деталей.

 

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