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"Північний потік-2" планують запустити вже влітку

Ми дуже сподіваємося, що до кінця літа всі роботи по проекту, подачі газу будуть закінчені, і до кінця літа є надія, що Німеччина по цьому газопроводу може отримати перший газ
Вже цього літа Росія планує добудувати газопровід "Північний потік-2". В цей же час планується і запустити перші обсяги в сторону Німеччини.
"Північний потік-2" планують запустити вже влітку Фото: gettyimages.com
Про це сказав голова комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний на зустрічі з депутатами Бундестагу ФРН, повідомляє "РБК-УКРАЇНА".
 
Росія розцінює концентрацію військових кораблів і літаків навколо судна "Фортуна" як провокацію, але не більше того, зазначив він. На початку квітня оператор будівництва газопроводу "Північний потік - 2" - Nord Stream 2 AG - заявила про підвищену активність військових кораблів і цивільних суден в районі проведення робіт з укладання трубопроводу.
 
"Ми дуже сподіваємося, що до кінця літа всі роботи по проекту, подачі газу будуть закінчені, і до кінця літа є надія, що Німеччина по цьому газопроводу може отримати перший газ", - сказав він.
 
Раніше повідомлялось, що Білий дім обговорює кандидатуру спеціального посланника, який очолить переговори про припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".
 
Зараз готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.
 
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15 04 2021 15:36
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