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План Китаю щодо України складно реалізувати — Білий дім

27 лютого 2023, 08:24
План Китаю щодо України складно реалізувати — Білий дім
Фото: DW
Варіант Пекіна щодо врегулювання ситуації в Україні не враховує позиції всіх сторін і тому її буде складно реалізувати.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Про це він сказав телеканалу NBC.

"Китай запропонував цей план, не провівши жодної розмови між головою Сі Цзіньпіном і президентом (України) Зеленським", - заявив Салліван вчора в ефір.

"Китайці багато проводять переговорів із росіянами, але на найвищих рівнях вони не говорять з українською стороною. Дуже складно просувати таку мирну ініціативу, коли проводиться така однобока дипломатія", - додав радник президетна.

Стосовно відносин між США і Китаєм, Салліван сказав, що між країнами спостерігаються проблеми в комунікації, зокрема, між військовими. Проте Вашингтон завжди готовий до спілкування, аби уникати ескалації, прорахунків і помилок, але Пекін не йде на контакт, заявив американський політик.

На питання чи заплановані переговори Сі Цзіньпіна і Джо Байдена найближчим часом, радник президента США відповів негативно і додав: "Я очікую, що вони поговорять у якийсь час у недалекому майбутньому".

Раніше, у Байдена відреагували на "мирний план" Китаю.

війнаПекінмирний план

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