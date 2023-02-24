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У Байдена відреагували на "мирний план" Китаю

24 лютого 2023, 10:30
У Байдена відреагували на
Польща США
В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це "війна вибору" російського диктатора володимира путіна.

У США відреагували на так званий "мирний план" Китаю по Україні. Про це CNN розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ну, моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй", - заявив  Салліван.

На його думку, війна в Україні  може закінчитися завтра, якщо росія припинить нападати на Україну та виведе свої війська.

"Україна не нападала на росію, НАТО не нападав на росію, США не нападали на росію. Це була війна вибору, яку розпочав путін", - додав Салліван.

Нагадаємо, Китай опублікував так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку росія розв'язала проти України. У ньому 12 пунктів.

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