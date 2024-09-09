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План перемоги у війні ми представимо Байдену, Трампу і Гарріс – Зеленський

09 вересня 2024, 08:37
План перемоги у війні ми представимо Байдену, Трампу і Гарріс – Зеленський
росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для рф.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 вересня повідомив, що Україна представить детальний план перемоги у війні Джо Байдену, Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

"Далекобійність - одне з ключових, стратегічних рішень", - заявив Зеленський. 

Він додав, що цей тиждень дав нові домовленості щодо снарядів для України, щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні.

"ППО - незмінний пріоритет. І ми продовжуємо на всіх рівнях переконувати партнерів щодо далекобійності. Росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для росії", - наголосив глава держави.

Крім того, Зеленський висловив вдячність усім, хто допомагає нам наближати необхідні кроки партнерів.

За оголошені кроки на Рамштайні й за іншу допомогу, яка була погоджена саме на цьому тижні він відзначив зокрема Німеччину, Америку, Британію, Канаду, Іспанію, Нідерланди, Швецію, Норвегію, Румунію, Литву і Латвію.

Днями ми писали, що Зеленський прибув на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині.

 

Володимир Зеленськийвійна в Україніплан перемоги

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