Зеленський сьогодні прибув на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині

Далі анонсував візит до Італії.

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини, щоб взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн". Після цього планує відвідати Італію.

"Я візьму участь у засіданні групи та зустрінуся з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Окремо проведу переговори з канцлером Олафом Шольцом", - повідомив президент.

Він зазначив, що потім відправиться до Італії, де візьме участь у Міжнародному економічному форумі «Амброзетті», проведе низку зустрічей з представниками італійського бізнесу та переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

"Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо", - окреслив Зеленський цілі поїздки.

Нагадаємо, заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що у межах чергової зустрічі з питань оборони України у форматі "Рамштайн" буде обговорюватися, зокрема, посилення української протиповітряної оборони.