План перемоги України: Республіканська стратегія від палати представників Конгресу США

План розробили три комітети Палати представників Конгресу США, які очолюють республіканці.

Республіканці з Палати представників Конгресу США оприлюднили документ під назвою "План перемоги України". Він містить пояснення, як США мають сприяти допомозі Україні, і критику адміністрації президента Джо Байдена.

Про це йдеться у документі.

План розробили три комітети Палати представників Конгресу США, які очолюють республіканці. Йдеться про комітет в закордонних справах, який очолює Майкл Маккол, комітет у справах збройних сил на чолі з Майком Роджерсом та комітет з питань розвідки на чолі з Майком Тернером.

Відомо, що документ був розроблений ще наприкінці минулого року, але обговорювати його почали лише зараз.

План складається з 28 сторінок, а на його обкладинці зображені сьогоденні диктатори: владімір путін, олександр лукашенко, Сі Цзіньпін та Алі Хаменеї. Текст має п'ять розділів: Загроза, Пропонований план перемоги, Нагляд, Розподіл підтримки та Хронологія смертельних зволікань Байдена з наданням зброї Україні.

Автори документи зазначають, що росія та альянс, до складу якого входять Китай, Іран і його "маріонетки" (мається на увазі угруповування Хамас та "Хезболла"), намагаються підірвати інтереси США у всьому світі. Зокрема, на думку республіканців, їхня мета полягає у послабленні економіки США, розпаді ключових альянсів, встановлення тоталітаризму як світового порядку.

За їх словами, Конгрес США несе відповідальність за захист свободи від таких країн, як Росія, Китай та Іран.

Республіканці вважають, що риторика Байдена про підтримку Україну "скільки буде потрібно" - це програшна стратегія. Вони хочуть, аби Білий дім представив план перемоги і надав Україні зброю, потрібну для боротьби.

На думку республіканців, шлях до перемоги для України:

надання їй критично важливої зброї;

посилення санкцій проти режиму путіна;

передачі Україні 300 млрд заморожених російських суверенних активів.

Конгресмени вказали на необхідність контролю за американською допомогою, визнавши, що перевірки не виявили порушень. Американські законодавці проаналізували також розмір допомоги США для України, наголосивши, що США відстають від країн Європи.

Раніше повідомлялось, що США хочуть, щоб Україна надала конкретніший план боротьби з російським вторгненням, оскільки війна триває вже третій рік. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, ймовірно, порушить цю тему під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Американські чиновники також продовжать наполягати на цьому найближчими тижнями.