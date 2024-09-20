"План перемоги" від Зеленського: союзники мають ухвалити швидкі рішення до грудня

Якщо вони будуть, то цей план повинен спрацювати, вважає глава держави.

План перемоги, який вже наступного тижня буде представлений у США, передбачає, що з жовтня по грудень союзники ухвалять низку швидких рішень, заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час спільної пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн він наголосив, що хоче бути послідовною людиною та обговорити всі пункти цього проєкту з американським лідером Джо Байденом, який, сподівається Зеленський, підтримає його.

"У більшості рішення щодо плану залежать саме від нього, — пояснив президент. — Також і від інших союзників. Але там є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів".

Він наголосив, що загалом план розрахований на швидкі рішення партнерів.

"План розрахований на рішення, які повинні статися, починаючи з жовтня до грудня, і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли", — наголосив Зеленський, додаючи, що за таких умов він повинен буде спрацювати.

Нагадаэмо, 24 вересня на Генеральній Асамблеї ООН розпочнуться загальні дебати, основними темами яких будуть війна в Україні та підтримка з боку міжнародної спільноти. У перший день із промовою виступить президент США Джо Байден, а 25 вересня - президент України Володимир Зеленський.

Зеленський має намір представити західним партнерам, включно з президентом Байденом, а також кандидатами на вибори у США, такими як Дональд Трамп і Камала Гарріс, "план перемоги".