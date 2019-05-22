План поїздок Зеленського заповнений на найближчі місяці, - АП

"Ми зараз обираємо, куди нам слід їхати, особливо у перші візити"

План перших візитів Президента України Володимира Зеленського вже розроблений.

Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко, повідомляє "112 Україна".

"У нас є план, який ми розробили на найближчі місяці, куди здійснить перші візити новообраний Президент. Куди буде найперший – ми повідомимо найближчим часом. Ми запрошені на дуже багато заходів, включаючи 4, 5 червня, і є інші місця. Нас запрошують на багато заходів. Ми зараз обираємо, куди нам слід їхати, особливо у перші візити", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про свою готовність до перемовин з Росією стосовно ситуації на Донбачі і німецький уряд очікує такого ж рішення від Путіна.