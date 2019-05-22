ПОЛІТИКА НОВИНИПлан перших візитів Президента України Володимира Зеленського вже розроблений.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
План поїздок Зеленського заповнений на найближчі місяці, - АП
"Ми зараз обираємо, куди нам слід їхати, особливо у перші візити"
Фото: Zoya Shu / 112.ua
Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко, повідомляє "112 Україна".
"У нас є план, який ми розробили на найближчі місяці, куди здійснить перші візити новообраний Президент. Куди буде найперший – ми повідомимо найближчим часом. Ми запрошені на дуже багато заходів, включаючи 4, 5 червня, і є інші місця. Нас запрошують на багато заходів. Ми зараз обираємо, куди нам слід їхати, особливо у перші візити", - заявив Пристайко.
Нагадаємо, що Зеленський заявив про свою готовність до перемовин з Росією стосовно ситуації на Донбачі і німецький уряд очікує такого ж рішення від Путіна.
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