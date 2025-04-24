План Трампа щодо Криму та НАТО викликав спротив у Європі – FT

Пропозиція Вашингтона схвалити контроль москви над Кримом, порушуючи узгоджену політику НАТО, можливо, є найбільшою поступкою, яку він зробив москві за останні місяці в поспіху укладення угоди.

Адміністрація президента Дональда Трампа представила Києву план угоди з умовами, вельми вигідними для москви. Однак визнання США суверенітету росії над Кримом і відмова від вступу України в НАТО неприйнятні для ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, президент Володимир Зеленський відмовився визнати суверенітет росії над будь-якою територією, яку вона захопила з 2014 року.

Трамп обрушився з критикою на позицію Зеленського, назвавши її "дуже шкідливою" для його мирних зусиль і "підбурювальною". "Він може отримати мир або битися ще три роки, перш ніж втратить усю країну", - написав президент США в Truth Social.

Пропозиція Вашингтона схвалити контроль москви над Кримом, порушуючи узгоджену політику НАТО, можливо, є найбільшою поступкою, яку він зробив москві за останні місяці в поспіху укладення угоди, пише Financial Times.

Адміністрація Трампа також виключила членство України в НАТО - це давня вимога росії.

У той час як москву щедро обсипали заохоченнями, Київ зазнавав тиску і погроз. Йому мало що пропонували в обмін на відмову від своєї території, зазначає Financial Times.

Західні урядовці повідомили FT, що європейські столиці не схвалять жодних кроків США щодо визнання Криму російським або тиску на Київ, щоб він погодився на це, і дотримуються давньої позиції, що вони не приймуть нічого щодо суверенітету України.

"Крим - це Україна", - заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

Для європейців ідея визнання анексії Криму - першого захоплення земель військовою силою в Європі з 1945 року - є неприйнятною, оскільки це підірве заснований на правилах порядок, який протягом поколінь підтримував мир на континенті.

"Крим і майбутні прагнення до членства в НАТО - це червоні лінії для нас", - сказав другий високопоставлений дипломат ЄС. "Ми не можемо від них відмовитися".

Навіть якщо США діятимуть в односторонньому порядку, це винагородить російську агресію і спонукає Москву продовжувати свої претензії в Грузії та Молдові і погрожувати іншим колишнім радянським країнам, таким як країни Балтії, які є як членами НАТО, так і членами ЄС.

Адміністрації Трампа вже повідомили, що європейські столиці не зможуть визнати Крим російським, заявив високопоставлений європейський чиновник. Найбільшим європейським державам НАТО необхідно "відмовити" Вашингтон від односторонньої дії, сказав чиновник.

Статус Криму може створити велику дипломатичну кризу для НАТО, чия заявлена позиція полягає в тому, щоб ніколи не визнавати контроль росії над півостровом.

До пропозиції США посадові особи НАТО намагалися применшити внутрішні розбіжності щодо України, наполягаючи на тому, що щорічний саміт лідерів альянсу в Гаазі буде зосереджений на витратах на оборону, а не на війні, за словами посадових осіб, які брали участь в обговореннях.

Але пропонована угода і можливість того, що США можуть відмовитися від переговорів, звинуватити Київ і нормалізувати відносини з москвою, можуть призвести до розбіжностей серед лідерів НАТО, пише Financial Times.