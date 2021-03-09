Пластику в океані за 20 років може побільшати втричі - ООН

Черепахи, що заплуталися в розірваних пластикових пакетах. Мертві кити зі шлунками, повними відходів. Мільярди пластикових гранул, які хвилі виносять на наші пляжі - як недавно у Шрі-Ланці. Ми самі бачимо, що ми наробили

Виконавчий директор програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) Інгрід Андерсен заявила, що якщо не вжити кардинальних заходів, то до 2040 року кількість пластику в океані потроїться.

Про це повідомляє Новости ООН.

"Черепахи, що заплуталися в розірваних пластикових пакетах. Мертві кити зі шлунками, повними відходів. Мільярди пластикових гранул, які хвилі виносять на наші пляжі - як недавно у Шрі-Ланці. Ми самі бачимо, що ми наробили", - сказала Андерсен.

За її словами, збиток від використання пластика набагато серйозніший. Йдеться про потрійну кризу планетарного масштабу: зміну клімату, втрату біорізноманіття та забруднення.

Емісії парникових газів, джерелом яких є пластик, включаючи спалювання пластикових відходів, до середини століття становитимуть 17% загального обсягу викидів СО2.

Забруднені пластиком моря й океани вже не можуть давати нам у повному обсязі всі свої багатства, якими людство користувалося раніше, а пов'язані з цим щорічні економічні втрати становлять 2,5 мільярда доларів.

Глава ЮНЕП запропонувала чотири кроки для вирішення проблеми: необхідно скоротити виробництво пластмаси, особливо призначеної для предметів одноразового використання, перейти на замкнутий цикл виробництва пластику, покращувати поводження з відходами та активізувати дії на національному рівні.

Як повідомлялося, в ООН заявили, що в результаті погодних катаклізмів за останні 50 років загинули два мільйони людей, а загальний збиток становить $3,64 трильйона.