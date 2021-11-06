Через пандемію коронавірусу у 2020 році у світі зменшилося виробництво пластику

З початку ХХ століття це лише втретє

Через економічну кризу, викликану пандемією COVID-19, у 2020 році виробництво пластику у світі скоротилося на 0,3% порівняно з роком раніше.

Це лише третій випадок із початку ХХ століття, коли виробництво пластику скорочувалося, а не росло, повідомляє "Громадське".

Як повідомляє AFP, про це на пресконференції 10 червня заявив голова PlasticsEurope Ерік Кене.

За його словами, у 2020 році у світі загалом виробили 367 мільйонів тонн пластику порівняно з 368 мільйонами тонн роком раніше. Попередні два рази, коли спостерігалося падіння виробництва пластику, припали на економічні кризи 1973 і 2008 років.

Кене повідомив, що зменшення виробництва пластику, вочевидь, пов’язане із "впливом COVID-19 на глобальну економіку". При цьому падіння індустрії за 2020 рік - значно менше, ніж загальне скорочення світової економіки на 3,3%.

Цікаво, що попри пандемію виробництво медичного пластику суттєво не зросло: він становив лише 1,5-2% усього виробленого пластику, зазначив Кене. А падіння виробництва пов’язане з відмовою від пакувальних та автомобільних матеріалів.

У різних регіонах ситуація з виробництвом пластику відрізняється. На Європу у 2020 році припало 55 мільйонів тонн пластику (на 5,1% менше, ніж у 2019-му). А от Китай, навпаки, збільшив виробництво пластику на приблизно 1%.

Раніше Індекс виробників пластикових відходів підрахував, що у 2019 році у світі виробили 130 мільйонів тонн одноразових пластикових відходів - більшість із цих відходів викидають на звалища, закопують або спалюють. А за 55% одноразових відходів відповідальні лише 20 компаній.

Пластик - дешевий і дуже поширений матеріал. Через це існує загроза його потрапляння в організм живих істот, зокрема й морських тварин. За оцінками Міжнародного союзу охорони природи, щороку у світі щонайменше 8 мільйонів пластику потрапляють у воду як відходи.

Оскільки тварини не можуть перетравити пластик, то він травмує їх ізсередини або стає середовищем для розвитку паразитів і бактерій. А ще частинки пластику потрапляють у воду та їжу, яку їмо та п’ємо ми з вами, - через морепродукти або очищену морську воду. Токсичні складники пластиків осідають у нашому організмі, а деякі мають підтверджені канцерогенні властивості.

Саме тому переробка пластику - одне з актуальних завдань науковців. Так, хіміки з Массачусетського технологічного інституту США (МІТ) придумали, як створити термореактивну пластмасу, що піддається вторинній переробці. Вони також вважають, що цей метод можна застосувати для вдосконалення інших синтетичних матеріалів, як-от гуми.

В Австралії науковці заявляли про розробку й патентування пристрою, що може утилізувати пластик, який досі не підлягав переробці. А команда дослідників із Єльського університету розробила біопластик на основі тирси, який здатний повністю розкладатися протягом трьох місяців.

Нагадаємо, що половину одноразового пластику на планеті виробляють всього 20 компаній