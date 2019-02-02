CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на 19:00 площа пожежі у складській будівлі на вулиці Червоноткацькій, 69 в Києві складає 10 тис. 500 м кв.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Площа пожежі в Києві збільшилася, є загроза розповсюдження, – ДСНС
Навколо складської будівлі здійснюється замір повітря на наявність шкідливих речовин. Там стверджують, що стан повітря в межах норми
Фото:ДСНС
"Станом на 19:00 площа пожежі складає 10 тис. 500 м кв., існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташовану будівлю. Попередньо жертв та постраждалих немає", - повідомляє прес-служба ДСНС.
Фото:ДСНС
У ДСНС зазначили, що навколо складської будівлі здійснюється замір повітря на наявність шкідливих речовин. Там стверджують, що стан повітря в межах норми.
Нагадаємо, що вдень 2 лютого в Деснянському районі Києва загорілася складська будівля компанії "Адоніс Проект", вогонь розповсюдився на площі у 7 тисяч квадратних метрів.
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02 02 2019 19:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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