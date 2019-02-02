CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВдень 2 лютого в Деснянському районі Києва загорілася складська будівля компанії "Адоніс Проект", вогонь розповсюдився на площі у 7 тисяч квадратних метрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві сталася масштабна пожежа у складській будівлі
Внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає
Фото: dsns.gov.ua
Горить будівля зі зберігання електроінструменту, пластику та картону.
За попередніми даними, внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.
"Навколо складської будівлі здійснюється замір повітря на наявність шкідливих речовин. Стан повітря в межах норми. До гасіння пожежі залучено 105 чоловік особового складу та 27 одиниць техніки ДСНС", - повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Фото: dsns.gov.ua
Нагадаємо, у місті Кам'янське Дніпропетровській області стався вибух на території ПРАТ "Дніпровський коксохімічний завод".
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02 02 2019 16:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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