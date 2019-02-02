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У Києві сталася масштабна пожежа у складській будівлі

Внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає
Вдень 2 лютого в Деснянському районі Києва загорілася складська будівля компанії "Адоніс Проект", вогонь розповсюдився на площі у 7 тисяч квадратних метрів.
У Києві сталася масштабна пожежа у складській будівлі Фото: dsns.gov.ua

Горить будівля зі зберігання електроінструменту, пластику та картону.

За попередніми даними, внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.

"Навколо складської будівлі здійснюється замір повітря на наявність шкідливих речовин. Стан повітря в межах норми. До гасіння пожежі залучено 105 чоловік особового складу та 27 одиниць техніки ДСНС", - повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.


Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, у місті Кам'янське Дніпропетровській області стався вибух на території ПРАТ "Дніпровський коксохімічний завод".

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02 02 2019 16:20
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