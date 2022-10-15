CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті ворожого удару по Київщині вранці 15 жовтня зазнав серйозних руйнувань об‘єкт енергетичної інфраструктури.
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По Київщині ракетний удар: серйозно пошкоджено енергооб'єкт
главком
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Спеціалісти вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону.
"Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень, слідкуйте за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу)", – йдеться в повідомленні.
«Укренерго» закликає споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 23:00 "Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", – зазначає "Укренерго".
Як відомо, російські загарбники вранці 15 жовтня вдарили ракетами по Київщині. Удар прийшовся по одній із громад.
О сьомій годині ранку про вибух повідомили мешканці Києва. Він стався ще до повітряної тривоги, через кілька хвилин її оголосили по всій Україні. Соцмережі зазначали, що Росія, ймовірно, здійснила пуск ракет Х-101 зі стратегічної авіації Ту-95МС з Каспійського напрямку.
Нагадаємо, що за три дні росія пошкодила 28 об'єктів енергетичної інфраструктури України.
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15 10 2022 11:13 МЕДІА
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