За три дні росія пошкодила 28 об'єктів енергетичної інфраструктури України

Загалом було обстріляно понад 200 різних об'єктів

росія ракетними обстрілами за три дні пошкодила в Україні понад 200 різних об'єктів, у тому числі 28 об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Три дні поспіль ворог завдає ракетні удари, а також застосовує дрони-камікадзе проти нашої цивільної та енергетичної інфраструктури. Тільки цієї доби вже було 8 обстрілів у трьох регіонах України. Всього за останні три дні зафіксовано 128 обстрілів. Як наслідок, було пошкоджено більше двохсот різних об'єктів, у тому числі 28 об’єктів енергетичної інфраструктури», - сказав Шмигаль.

За його словами, удари ворог завдав як по генерації, так і по розподілу електроенергії.

"російські терористичні війська випустили по українських містах понад сотню ракет і дронів, але завдяки неймовірній роботі нашої протиповітряної оборони вдалося уникнути критичних пошкоджень. Українська енергосистема функціонує в нормальному режимі", - підкреслив прем’єр.

Раніше повідомлялося, що росія атакувала близько третини енергетичної інфраструктури України.