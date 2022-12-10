росія атакувала близько третини енергетичної інфраструктури України - міністр
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю CNN.
Посадовець зазначив, що однією з причин є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".
Галущенко наголосив, що Україна намагається "швидко відновити постачання з інших джерел".
При цьому він вказав, що українська енергетична система "все ще стабільна", але закликав надати засоби ППО.
"Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції", - додав глава Міненерго.
Нагадаємо, 11 жовтня російські окупанти обстріляли Львівську область. Внаслідок атаки було знищено дві електропідстанції.
Раніше ми писали, що РФ двічі атакувала дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.
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