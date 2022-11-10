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Ворог завдав ракетних ударів по Львову та області
Фото: facebook.com/pg/lvivpolice
По об’єктах критичної інфраструктури Львова та Львівської області завдали ракетних ударів.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram.
"Ракетний удар по об’єкту критичної інфраструктури Львова. Частина міста знову без електропостачання", - написав Садовий.
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив у Тelegram, що завдано удару по об‘єкту енергетики у Львівській області.
"Львів та Львівщина: можливі перебої з електропостачанням. Після завершення тривоги залучимо усі служби для оперативного відновлення роботи енергомережі. Перебувайте в укритті, загроза ще триває", - зазначив Козицький.
Раніше повідомлялося, що ворог обстріляв Ладижинську ТЕС.
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11 10 2022 13:15 МЕДІА
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