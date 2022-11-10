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Ворог обстріляв Ладижинську ТЕС
Фото з вільного доступу
Внаслідок удару окупантів на Ладижинській ТЕС у Вінницькій області пошкоджено енергетичне обладнання, повідомляє прес-служба ДТЕК.
"Вранці російські терористичні війська дронами-камікадзе здійснили обстріл Ладижинської ТЕС. Пошкоджено енергетичне обладнання станції. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.
Для безпеки на об'єкті є критично необхідний персонал. Працівники перебувають в укриттях.
Зазначається, що на місці влучення працюють належні служби. Енергетики проведуть оцінку пошкоджень та почнуть відновлення пошкодженого обладнання після скасування тривоги.
Тим часом мешканці Вінницької області повідомляють про відключення електрики.
Нагадаємо, після вчорашніх ударів рф по критичній інфраструктурі відновлено електропостачання 3571 населеного пункту у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях. Станом на ранок 11 жовтня знеструмленим залишається 301 населений пункт.
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11 10 2022 11:39 МЕДІА
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