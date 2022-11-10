У Києві та області запровадили погодинні відключення електроенергії

З графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК

У Києві та Київській області через обстріл росією енергетичної інфраструктури запровадили графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

"Для того, аби збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК Укренерго з 10 жовтня запровадила графіки аварійного відключення електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Київська ОВА публікує графік погодинних відключень.

Також зазначається, що починаючи з 11 жовтня, компанія ДТЕК Київські електромережі на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.

Починаючи з 11 жовтня ДТЕК на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.

Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати чотири години.