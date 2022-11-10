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У Києві та області запровадили погодинні відключення електроенергії
Фото: bfm.ru
У Києві та Київській області через обстріл росією енергетичної інфраструктури запровадили графіки погодинного відключення електроенергії.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.
"Для того, аби збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК Укренерго з 10 жовтня запровадила графіки аварійного відключення електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Київська ОВА публікує графік погодинних відключень.
Також зазначається, що починаючи з 11 жовтня, компанія ДТЕК Київські електромережі на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.
Починаючи з 11 жовтня ДТЕК на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.
Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати чотири години.
Як повідомлялося, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону закликав українців вимкнути світло з 17:00 до 22:00, щоб не перевантажувати вітчизняну енергосистему, яка 10 жовтня зазнала масованої ракетної атаки з боку росії.
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11 10 2022 11:10 МЕДІА
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