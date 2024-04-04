російські атаки в березні знищили 80% потужностей теплових електростанцій ДТЕК – WP

На розбомбленій росією електростанції працюють українські робітники та кіт.

Про це пише американська газета Washington Post.

Олександр, який працює на електростанції в Україні, заходить до її диспетчерської. Минулого місяця станція постраждала від вибуху під час однієї з найбільших російських атак на енергетичну інфраструктуру країни з початку війни.

"Навіть за наявності необхідних матеріалів на усунення пошкоджень може піти багато місяців, якщо не більше", - пише видання.

Від диспетчерської цієї величезної електростанції, яку росія атакувала минулого місяця, залишилися лише іржа, розплавлений метал і купи попелу, що знищили обладнання та спричинили масштабну пожежу, яка зупинила роботу всієї станції на невизначений термін.

За словами представників ДТЕК і Міністерства енергетики, українська електромережа є настільки важливою ціллю для російських ракетних ударів, що розкриття назви або місцезнаходження цього об'єкта, яким керує ДТЕК, найбільший приватний виробник електроенергії в країні, може поставити під загрозу станцію та її працівників, дозволивши російським військам оцінити ступінь пошкодження об'єкта для планування майбутніх ударів.

Минулого місяця атакаи, які одночасно вразили численні об'єкти енергетичної інфраструктури по всій Україні, знищили 80% потужностей на теплових електростанціях ДТЕК. Навіть за наявності необхідних запасів на усунення пошкоджень може знадобитися багато місяців, якщо не більше.

Такі атаки, які глибоко виснажують і без того зруйновану війною економіку України, майже неможливо відбити, оскільки Україна не має адекватної протиповітряної оборони. Ці удари також свідчать про те, що кремль невблаганно переслідує свої жорстокі військові цілі, готуючи подальші наземні наступальні операції, але також може покладатися на, здавалося б, надійні поставки ракет і вибухонебезпечних дронів для ураження цілей далеко від лінії фронту.

Складність оборони від атак також створює проблеми з відновленням енергетичних об'єктів, які є ключовими для забезпечення світла в країні і роботи підприємств, оскільки вони завжди можуть бути атаковані знову, що створює відчуття виснаження і безперспективності.

"Справа в тому, що ми пропустили кілька ракет і безпілотників і маємо такі пошкодження - це означає, що нам точно не вистачає протиповітряної оборони", - сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю на заводі.

"Ми вкладаємо багато зусиль, багато грошей і часу, щоб її відновити. Але його можна зруйнувати... після одного обстрілу", - додав він.

Нещодавні удари росії, які були завдані після того, як минули найхолодніші дні зими, можуть свідчити про намагання кремля використати вразливі місця України. росія знає, додав Тимченко, що "ми слабкіші в протиповітряній обороні зараз, ніж навіть чотири місяці тому".

росія знає розташування шести теплових електростанцій ДТЕК, кі працюють на підконтрольній Україні території, але не знає про масштаби збитків, завданих її ударами, заявили представники ДТЕК. За словами представників ДТЕК, які організували візит для журналістів за умови, що місце розташування та інша ідентифікаційна інформація про об'єкт не буде опублікована, може призвести до того, що він швидше стане мішенню для удару, і тому вони організували візит для журналістів.

Україна очікує термінової на допомогу від США у розмірі 60 млрд доларів, яку республіканці в Конгресі блокують уже кілька місяців. Спікер Палати представників і республіканець Майк Джонсон досі відмовляється ставити пакет на голосування, навіть після особистих прохань президента України Володимира Зеленського.

Покращена протиповітряна оборона, в тому числі американські системи Patriot, які Вашингтон та інші союзники по НАТО надали минулого року, допомогли відбити багато російських атак, але офіційні особи в Києві кажуть, що запаси боєприпасів зменшуються.

Поки Вашингтон байдикує, безперервні удари рф призвели до серйозного навантаження на українську електромережу. У багатьох районах електроенергія була відключена, що змусило мешканців, в тому числі Харкова, другого за величиною міста країни, покладатися на продовольчі подачки. Урядовці попереджають, що удари можуть призвести до екологічної катастрофи.

Під час атаки на цей об'єкт минулого місяця, коли рано вранці було випущено близько 10 ракет, ніхто не загинув. Частково це сталося завдяки тому, що ДТЕК, передбачаючи такі удари, встановив пасивні засоби захисту, такі як мішки з піском, які захистили важливий персонал від осколків. Більшість працівників також побігли до підземного сховища в пошуках притулку.

росія неодноразово завдавала ударів по енергосистемі України, націлившись на теплові електростанції ДТЕК, здійснивши понад 160 атак з лютого 2022 року. Понад 40 з них відбулися впродовж останнього опалювального сезону.

Після хвилі атак минулої зими, які спричинили масштабні відключення електроенергії по всій країні в найхолодніші місяці року, ДТЕК відновив свої енергоблоки, але більшість з них знову були зруйновані.

ДТЕК також використав майже все своє резервне обладнання для усунення пошкоджень після інших російських атак, що ще більше ускладнило поточні ремонтні роботи.

За словами Тимченка, деталі, необхідні для ремонту вигорілої диспетчерської на цьому об'єкті, можна отримати лише з-за меж України. Інше необхідне обладнання потенційно можна отримати з виведених з експлуатації електростанцій у Європі.

Одночасно з пошуком швидких рішень для своїх існуючих об'єктів, ДТЕК також шукає інвестиції для розширення своїх проектів зеленої енергетики, включаючи вітрові електростанції, які росії буде важче пошкодити, оскільки інфраструктура розкидана по всій території України.

Такі проекти також буде важче атакувати, ніж старі електростанції, які були спроектовані ще за радянських часів, а це означає, що у москви, ймовірно, все ще є креслення цих об'єктів. Але поки не буде забезпечено фінансування для більш "зелених" проектів, Україна має покладатися переважно на електростанції, що працюють на викопному паливі.

"Те, що ми не відчуваємо себе захищеними на 100 відсотків, не повинно зупиняти нас від того, що ми робимо", - каже Тимченко.

Навіть в умовах постійного ризику нових ударів, працівники вже прибирають і ремонтують те, що можуть. Десятки співробітників у синьо-сірій уніформі перебирали уламки, рятуючи деякі предмети, а решту виносили на смітник.

На об'єкті все ще тхне димом, а навколо розкидані купи покинутого обладнання. "Ніколи не можна було очікувати, що це виглядатиме так, - сказав менеджер ДТЕК Сергій Батечко, який відвідував завод разом з генеральним директором. 51-річний Олександр, який пропрацював на заводі 27 років, був удома, коли почалися атаки, але поспішив на своє давнє робоче місце, щоб допомогти евакуювати персонал і відключити критично важливе обладнання.

Як і інші працівники, Олександр говорив за умови, що його назвуть лише на ім'я, щоб уникнути ідентифікації місцезнаходження фабрики.

За словами Олександра, не всі працівники можуть сховатися під землею під час обстрілів. Деякі повинні підтримувати роботу заводу. Замість цього вони кинулися до роздягалень без вікон, сподіваючись, що ударна хвиля не досягне їх.

В одній з таких роздягалень, яка не постраждала від удару, годинник на стіні все ще показував 5:49 ранку - час влучання ракет. Між ногами робітників і журналістів пробиралася чорно-біла кішка, вкрита кіптявою, - вціліла після пожежі, що спалахнула в сусідній диспетчерській, розташованій далі по коридору. Олександр сказав,що кімната охоплена полум'ям, але все одно увійшов туди - глибоко вдихнув і відчинив двері в задимлену кімнату, щоб вимкнути нафтові насоси до того, як знищиться система управління.

Коли він відчинив двері, офісна кішка на ім'я Мурка втекла.

Співробітники хапали всі вогнегасники, які могли знайти, і десятками намагалися загасити полум'я, поки чекали на прибуття пожежників. Врешті-решт, пожежа призвела до обвалу стелі. Працівники з різних відділів, відправлені на допомогу в ремонті, працювали під відкритим небом. На частині даху, яка ще залишилася, було видно сітку, встановлену для відлову безпілотників, що пролітають повз.

Олександр був свідком інших ударів по об'єкту, зокрема наприкінці 2022 року, коли кілька ракет влучили в нього, коли він працював у головній диспетчерській. За його словами, як і раніше, працівники намагатимуться відновити роботу станції.

"Люди працюють над ремонтом, але у нас немає гарантії, що станція буде безпечною. Ми маємо знати, що ремонтуємо її не даремно", - сказав Олександр.

Коли Тимченко проходив через сильно пошкоджений об'єкт під час свого першого візиту після ударів минулого місяця, працівники пояснили, що коли вмикаються сирени, вони хапають бронежилети і каски і намагаються сховатися від вікон. Інші розповіли йому, що зараз так мало електроенергії, що вони не можуть задіяти кілька кранів для розчищення завалів, що сповільнює процес ліквідації наслідків аварії.

У диспетчерській, де зупинився годинник, Тимченко розмовляє з 39-річним Євгеном, який працює на станції вже 17 років і допомагав пожежникам потрапити до генераторної після нападу минулого місяця.

"Як ви себе тут почуваєте? Ви відчуваєте себе в безпеці?" запитав Тимченко.

"Типу того", - відповів Євген.

"Дякую, що ви приходите на роботу після таких великих атак, як ця", - сказав Тимченко йому та його колегам.

"Важко підібрати слова. Ви - справжній фронт, який захищає українську енергетичну інфраструктуру. Дякую вам за те, що ви ризикуєте своїм життям".

Працівники усвідомлюють, що кожен день, коли вони приходять на роботу, може означати пережити ще один удак - або й ніколи не повернутися додому.

"Мій прогноз похмурий. Без міжнародної підтримки ми не виживемо", - сказав Олександр.