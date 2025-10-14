Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Нічні атаки рф: Харківщина, Сумщина та Чернігівщина під обстрілами, є постраждалі

14 жовтня 2025, 10:38
Нічні атаки рф: Харківщина, Сумщина та Чернігівщина під обстрілами, є постраждалі
джерело t.me/synegubov
В ОВА та ДСНС показали фото наслідків.

Унаслідок атаки російських дронів-камікадзе та керованих авіаційних бомб кількість постраждалих у Салтівському та Київському районах Харкова зросла до 57 людей, з них —  п'ятеро жінок віком 44, 69, 73, 74, 75 років та двоє чоловіків 68 і 79 років дістали травми, ще 50 пацієнтів медичного закладу зазнали гострої реакції на стрес.  

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

Унаслідок обстрілу росіянами Куп'янська постраждали двоє чоловіків та троє жінок. 

Війська рф в обласному центрі пошкодили підприємство, 24 автомобілі, гуртожиток, будівлю закладу освіти, господарську споруду, дві нежитлові будівлі. У Куп'янському районі зазнали пошкоджень приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. 

Також цієї ночі російська армія знову завдала ударів по Чернігівській та Сумській областях. Ворожі дрони поцілили у нафтобазу.

За даними військових, станом на ранок 14 жовтня, російська армія 22 рази обстріляла Чернігівську область. було зафіксовано 84 вибухи. Ворог атакував Новгород-Сіверський, Корюківський та Ніжинський райони.

У Семенівці росіяни FPV-дроном ударили по магазину в центрі міста. Загинув місцевий житель, власник магазину. Поранену місцеву жительку госпіталізовано. Після вибуху приміщення магазину загорілось, рятувальники ліквідували пожежу. Протягом дня у місті внаслідок повторних атак пошкоджено два будинки.

У Ніжинському районі після влучання 4-х ударних дронів сталась пожежа на нафтобазі. Як уточнили у Чернігівській ОВА, у Ніжинському районі ворог хвилею дронів атакував один з об’єктів цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, підрозділи ДСНС працюють над її ліквідацією.

А ось у Сумській області російські війська здійснили майже 110 обстрілів по 37 населених пунктах в 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

