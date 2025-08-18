росія атакувала Харків: семеро загиблих, серед них двоє дітей (оновлено)
Внаслідок ранкової атаки російських дронів-камікадзе по Харкову загинули щонайменше п’ятеро людей, серед них — двоє дітей.
Постраждали щонайменше 20 осіб, зокрема шестеро дітей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі.
"Кількість постраждалих від атаки ворожих БПЛА в Харкові зросла до 20", - йдеться в повідомленні.
Серед поранених 14-річна дівчинка та 43-річний чоловік. Загалом унаслідок обстрілу постраждали шестеро дітей. За словами Синєгубова, серед загиблих - двоє дітей. Дані щодо п’ятої жертви, жінки, ще уточнюються.
Атака сталася вранці 18 серпня. Удару зазнав Індустріальний район Харкова. В результаті влучань дронів спалахнули пожежі.
Раніше повідомлялося про 18 поранених.
В обід Терехов повідомив, що з-під завалів витягли тіло ще однієї жертви, таким чином кількість загиблих зросла до 7.
Також в області оголошено день жалоби.