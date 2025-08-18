Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія атакувала Харків: семеро загиблих, серед них двоє дітей (оновлено)

18 серпня 2025, 10:37
росія атакувала Харків: семеро загиблих, серед них двоє дітей (оновлено)
Харків. / Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Також десятки поранених, зокрема шестеро дітей.

Внаслідок ранкової атаки російських дронів-камікадзе по Харкову загинули щонайменше п’ятеро людей, серед них — двоє дітей. 

Постраждали щонайменше 20 осіб, зокрема шестеро дітей. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі

"Кількість постраждалих від атаки ворожих БПЛА в Харкові зросла до 20", - йдеться в повідомленні. 

Серед поранених 14-річна дівчинка та 43-річний чоловік. Загалом унаслідок обстрілу постраждали шестеро дітей. За словами Синєгубова, серед загиблих - двоє дітей. Дані щодо п’ятої жертви, жінки, ще уточнюються. 

Атака сталася вранці 18 серпня. Удару зазнав Індустріальний район Харкова. В результаті влучань дронів спалахнули пожежі. 

Раніше повідомлялося про 18 поранених.

В обід Терехов повідомив, що з-під завалів витягли тіло ще однієї жертви, таким чином кількість загиблих зросла до 7.

Також в області оголошено день жалоби. 

 
