Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп наказав зробити свій публічний графік більш насиченим через дискусії про вік – CNN

30 січня 2026, 09:32
Трамп наказав зробити свій публічний графік більш насиченим через дискусії про вік – CNN
Фото: afp.com
Найраніший день Трампа починався о 7:15 ранку з дзвінків родині.

Президент США Дональд Трамп доручив посилити свій публічний графік, щоб показати його насиченість на тлі дискусій щодо віку та завантаженості 79-річного лідера під час другого терміну президентства.

Про це пише CNN, посилаючись на джерела.

Нові описи президентських церемоній підписання, політичних зустрічей та зустрічей з керівниками промислових підприємств — здебільшого за закритими дверима — почали з’являтися в публічному графіку президента наприкінці минулого року.

За даними CNN, попри майже щоденні виступи перед камерами, деякі з яких тривають годинами, Трамп був розчарований думкою, що дні його другого президентства можуть бути легшими за перший строк. Це підсилюється частими запитаннями щодо його віку, здоров’я та витривалості.

Після цього його команда почала вписувати у графік президента приватні зустрічі та інтерв'ю, які раніше не вказувалися, щоб зробити його робочі дні більш насиченими. Кілька джерел CNN розповіли, що доповнення до публічного розкладу Трампа були його ідеєю, оскільки президент США боїться виглядати "уповільненим".

Згідно з новим розкладом, у період з 5 по 9 січня 2026 року Трамп провів 61 телефонний дзвінок, 67 зустрічей та кілька інших подій, які могли тривати з раннього ранку до пізнього вечора. Хоча деякі імена були видалені, серед дзвінків були іноземні лідери, генеральні директори, медійні особистості, законодавці та члени його адміністрації, а також дзвінки родині.

Як пише CNN, найраніший день Трампа починався о 7:15 ранку з дзвінків родині, "зовнішній зацікавленій стороні" та главі держави. Інші дні починалися пізніше, ближче до 11:00. Більшість днів, згідно з розкладом, тривали й після 19:00.

Хоча деякі члени команди стверджували, що президенту не потрібно доводити громадськості, що він працює, сам Трамп обурювався будь-якими натяками на те, що він сповільнився. Джерела кажуть, що розчарування Трампа інформацією у медіа щодо його віку та витривалості зростає. Він вважає, що його найбільші досягнення за останній рік не отримують достатнього позитивного висвітлення.

СШАДональд Трампграфік

Останні матеріали

Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється