Трамп наказав зробити свій публічний графік більш насиченим через дискусії про вік – CNN

Найраніший день Трампа починався о 7:15 ранку з дзвінків родині.

Президент США Дональд Трамп доручив посилити свій публічний графік, щоб показати його насиченість на тлі дискусій щодо віку та завантаженості 79-річного лідера під час другого терміну президентства.

Про це пише CNN, посилаючись на джерела.

Нові описи президентських церемоній підписання, політичних зустрічей та зустрічей з керівниками промислових підприємств — здебільшого за закритими дверима — почали з’являтися в публічному графіку президента наприкінці минулого року.

За даними CNN, попри майже щоденні виступи перед камерами, деякі з яких тривають годинами, Трамп був розчарований думкою, що дні його другого президентства можуть бути легшими за перший строк. Це підсилюється частими запитаннями щодо його віку, здоров’я та витривалості.

Після цього його команда почала вписувати у графік президента приватні зустрічі та інтерв'ю, які раніше не вказувалися, щоб зробити його робочі дні більш насиченими. Кілька джерел CNN розповіли, що доповнення до публічного розкладу Трампа були його ідеєю, оскільки президент США боїться виглядати "уповільненим".

Згідно з новим розкладом, у період з 5 по 9 січня 2026 року Трамп провів 61 телефонний дзвінок, 67 зустрічей та кілька інших подій, які могли тривати з раннього ранку до пізнього вечора. Хоча деякі імена були видалені, серед дзвінків були іноземні лідери, генеральні директори, медійні особистості, законодавці та члени його адміністрації, а також дзвінки родині.

Як пише CNN, найраніший день Трампа починався о 7:15 ранку з дзвінків родині, "зовнішній зацікавленій стороні" та главі держави. Інші дні починалися пізніше, ближче до 11:00. Більшість днів, згідно з розкладом, тривали й після 19:00.

Хоча деякі члени команди стверджували, що президенту не потрібно доводити громадськості, що він працює, сам Трамп обурювався будь-якими натяками на те, що він сповільнився. Джерела кажуть, що розчарування Трампа інформацією у медіа щодо його віку та витривалості зростає. Він вважає, що його найбільші досягнення за останній рік не отримують достатнього позитивного висвітлення.