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рф здійснила масований обстріл України: Зеленський відреагував

01 лютого 2025, 13:37
рф здійснила масований обстріл України: Зеленський відреагував
Україна потребує більше підтримки від партнерів, наголосив президент
росія атакувала Україну ракетами, ударними дронами та авіабомбами в ніч на 1 лютого. 
 
Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
Він зазначив, що внаслідок влучання по будинку у Полтаві загинуло троє осіб, ще 10 людей отримали поранення, серед них діти. Також є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях.
 
"Станом на зараз відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області. Мої співчуття рідним та близьким", - додав президент.
 
Зеленський підкреслив, що кожна подібна атака рф доводить, що Україні потрібно більше підтримки в захисті від російського терору.
 
"Кожна система ППО, кожна протиракета - це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на росію", - резюмував глава держави.
 
Нагадаємо. що цієї ночі та зранку росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Були влучання у кількох регіонах.
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