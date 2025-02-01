рф здійснила масований обстріл України: Зеленський відреагував

Україна потребує більше підтримки від партнерів, наголосив президент

росія атакувала Україну ракетами, ударними дронами та авіабомбами в ніч на 1 лютого.

Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що внаслідок влучання по будинку у Полтаві загинуло троє осіб, ще 10 людей отримали поранення, серед них діти. Також є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. "Станом на зараз відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області. Мої співчуття рідним та близьким", - додав президент.

Зеленський підкреслив, що кожна подібна атака рф доводить, що Україні потрібно більше підтримки в захисті від російського терору.

"Кожна система ППО, кожна протиракета - це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на росію", - резюмував глава держави.