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По Україні з’явилися провокаційні борди з Порошенком

борди з'явилися у Києві, Дніпрі, Черкасах, Харкові та Одесі
У різних містах України в неділю з’явилися борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом "Кінець".
По Україні з’явилися провокаційні борди з Порошенком Фото: facebook

Такі борди з'явилися  у Києві, Дніпрі, Черкасах, Харкові та Одесі, повідомляє "Українська правда".

Інформація про замовників поки не відома.

Нагадаємо, що на нових рекламних білбордах Петра Порошенка він опонує президенту Володимиру Путіну, бо з перемогою Порошенка Україна "остаточно і безповоротно" відірветься від Росії.

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14 04 2019 21:30
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