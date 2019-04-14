По Україні з’явилися провокаційні борди з Порошенком борди з'явилися у Києві, Дніпрі, Черкасах, Харкові та Одесі

У різних містах України в неділю з’явилися борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом "Кінець".

Фото: facebook

Такі борди з'явилися у Києві, Дніпрі, Черкасах, Харкові та Одесі, повідомляє "Українська правда". Інформація про замовників поки не відома. Нагадаємо, що на нових рекламних білбордах Петра Порошенка він опонує президенту Володимиру Путіну, бо з перемогою Порошенка Україна "остаточно і безповоротно" відірветься від Росії.

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