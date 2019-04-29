Поблизу Норвегії виявили кита з відеокамерою і написом "обладнання Санкт-Петербурга"
Один з рибалок розповів, що 25 квітня, коли він рибалив біля острова Інгоя разом з батьком і братом, до їх човна підпливла білуха, повідомляє телеканал NRK.
На тварині був ремінь з обвісом і прикріпленою камерою GoPro. Ремінь був дуже туго затягнутий, і його вдалося зняти з кита тільки на наступний день. За словами рибалки, кит був приручений і дозволяв себе гладити.
Вчені припустили, що білуха могла "втекти" з Росії. Морський біолог з Інституту морських досліджень Мартін Біюв заявив, що вчені не маркують китів таким чином. Він припустив, що це могли зробити у військово-морському флоті Росії.
"Ми знаємо, що в Росії тримають приручених китів, і що деякі з них тікають і слідують за нашими човнами", - сказав професор Університету Тромсе Ойдін Рікардс. Він додав, що розмовляв з кількома російськими вченими, і вони сказали, що білуха могла належати російському флоту в Мурманську.
Нагадаємо, що Міністерство оборони Норвегії стверджує, що Росія з Кольського півострова втручалася в роботу супутникових навігаційних систем (GPS), які використовуються в повітряному сполученні, під час навчань НАТО Trident Juncture.
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