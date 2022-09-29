Поблизу витоків газу з Nord Stream помітили кораблі рф - CNN

Минулого тижня неподалік від цих районів були помічені російські підводні човни

Представники європейської служби безпеки у понеділок і вівторок (26,27 вересня 2022 року) спостерігали допоміжні кораблі ВМС росії поблизу витоків у трубопроводах Nord Stream, ймовірно, спричинених підводними вибухами.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представників західної розвідки.

Зазначається також, що минулого тижня неподалік від цих районів були помічені російські підводні човни.

Троє американських офіційних осіб заявили, що США поки що не мають вичерпних пояснень того, що сталося, через кілька днів після вибухів, які спричинили три окремі й одночасні витоки у двох трубопроводах.

За словами одного данського військового чиновника, російські кораблі регулярно діють у цьому районі, тому, на його думку, їх присутність не обов’язково означає причетність росії до пошкоджень газогонів.

"Ми бачимо їх щотижня. Останніми роками активність росії в Балтійському морі зросла. Вони досить часто перевіряють нашу обізнаність - і в морі, і в повітрі", - сказав він.

Але спостереження, які привернули увагу як європейських, так і американських офіційних осіб, все ж кидають додаткові підозри на росію як єдиного гравця в регіоні, який має можливість і мотивацію навмисно пошкодити трубопроводи, зазначає CNN.

Зазначається також, що для належного початку розслідування може знадобитися до двох тижнів, оскільки тиск у трубах ускладнює наближення до місць витоку, хоча інше джерело, знайоме з цим питанням, сказало, що розслідування може початися вже цієї неділі.

Нагадаємо, 27 вересня 2022 року в газопроводах "Північний потік 1" і "Північний потік 2" сталися витоки газу. В ЄС заявили, що витоки на обох газогонах є результатом навмисних дій.

У британському оборонному відомстві вважають, що росія могла підірвати газопроводи в Балтійському морі підводними дронами.