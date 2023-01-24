Побоюються за петербург: в росії пояснили дипломатичній скандал із Естонією

Консульська робота ускладнена

В росії пояснили зниження рівня дипломатичних відносин з Естонією тим, що є загроза для санкт-петербургу, передає пропагандистський ресурс тасс з посиланням на посла рф володимира ліпаєва.

"Захід планує поставити Естонії найсучасніші види звичайних озброєнь, які здатні тримати під прицілом Петербург", - сказав посол.

Він зазначив, що громадянам рф в Естонії доведеться звертатися в інші російські закордонні установи, оскільки консульська робота ускладнена.

Сам ліпаєв збирается покинути Естонію до 7 лютого.

Нагадаємо, що Естонія 23 січня вислала посла росії із країни, це стало кроком у відповідь на аналогічні дії кремля.