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Побратими "Сармата" вимагають взяти під варту звільненого підозрюваного у вбивстві Сігіду

"Якщо система розподілить, на мене розгляд я його розгляну. Нове рішення скасує попереднє"
Близько 50 побратимів Віталія Олешка "Сармата" вимагають взяти під варту звільненого підозрюваного Віталія Сігіду та прийшли в Печерський суд вимагати пояснень від судді Павла Вовка, який змінив йому запобіжний захід.
Побратими "Сармата" вимагають взяти під варту звільненого підозрюваного у вбивстві Сігіду Фото: Hromadske

Протестувальники заявляють, що суддя випустив людину, яка особисто погрожувала дружині Сармата, і відпустили підозрюваного в Бердянськ. Вони вимагають викликати прокурора, заслухати його і взяти Сігіду під варту, повідомляє "Громадське".

Зі свого боку суддя Вовк наполягає, що прокурор Юрій Грицай не довів у суді, що є ризики звільнення Сігіди. Він заявив, що наразі єдиний варіант - внесення клопотання зі сторони обвинувачення.

"Прокуратура скоро має внести нове клопотання. Якщо система розподілить, на мене розгляд я його розгляну. Нове рішення скасує попереднє", - зазначив Вовк.

"Сігіду, ймовірно, везуть вже сюди", - додав він.

Нагадаємо, що 7 червня Печерський районний суд Києва перевів під домашній арешт Михайла Сігіду - підозрюваного в організації вбивства учасника бойових дій Віталія Олешка "Сармата".

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07 06 2019 20:24
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