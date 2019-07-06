Побратими "Сармата" вимагають взяти під варту звільненого підозрюваного у вбивстві Сігіду

"Якщо система розподілить, на мене розгляд я його розгляну. Нове рішення скасує попереднє"

Близько 50 побратимів Віталія Олешка "Сармата" вимагають взяти під варту звільненого підозрюваного Віталія Сігіду та прийшли в Печерський суд вимагати пояснень від судді Павла Вовка, який змінив йому запобіжний захід.

Протестувальники заявляють, що суддя випустив людину, яка особисто погрожувала дружині Сармата, і відпустили підозрюваного в Бердянськ. Вони вимагають викликати прокурора, заслухати його і взяти Сігіду під варту, повідомляє "Громадське".

Зі свого боку суддя Вовк наполягає, що прокурор Юрій Грицай не довів у суді, що є ризики звільнення Сігіди. Він заявив, що наразі єдиний варіант - внесення клопотання зі сторони обвинувачення.

"Прокуратура скоро має внести нове клопотання. Якщо система розподілить, на мене розгляд я його розгляну. Нове рішення скасує попереднє", - зазначив Вовк.

"Сігіду, ймовірно, везуть вже сюди", - додав він.

Нагадаємо, що 7 червня Печерський районний суд Києва перевів під домашній арешт Михайла Сігіду - підозрюваного в організації вбивства учасника бойових дій Віталія Олешка "Сармата".