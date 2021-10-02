ПОЛІТИКА НОВИНИВ Івано-Франківську 18 лютого відбудеться церемонія відкриття почесного консульства Хорватії в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Почесне консульство Хорватії відкриється в Івано-Франківську
Фото: Odessa.online
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив мер міста Руслан Марцінків. 9 лютого він зустрівся із Почесним консулом Хорватії.
"Нині мав нагоду спілкуватись із Почесним консулом Республіки Хорватія в Західному регіоні Віталієм Запухляком! А метою зустрічі стало обговорення найближчої майбутньої події - 18 лютого відкриваємо Почесне консульство Хорватії в Івано-Франківську (на Мазепи, 130)", - написав Марцінків на своїй сторінці у Facebook.
Слід зазначити, що почесний консул відрізняється від класичного консула - це окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси іншої країни.
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10 02 2021 12:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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