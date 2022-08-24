RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Подарунок від США - в День Незалежності Україна отримає грант на $3 млрд

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, кошти надійдуть через механізм Світового банку
Подарунок від США - в День Незалежності Україна отримає грант на $3 млрд Фото: minfin.com.ua
Україна у День Незалежності, отримає від США $3 млрд до державного бюджету у формі безповоротного гранту.
 
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
 
"Кошти надійдуть через механізм Світового банку. Грантова допомога є вагомим подарунком нашій країні на День Незалежності України", – написав він у Facebook.
 
Як повідомлялося, глава Мінфіну анонсував надходження в Україну в серпні понад $5 млрд зовнішньої допомоги порівняно з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні.
 
За його словами, за підсумками року Україна розраховує вийти на суму майже $30 млрд зовнішньої допомоги з початку війни, з якої вже було отримано $14 млрд.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2022 14:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Шмигаль на вихід? 5 урядів, яким довелося працювати на межі катастрофи

Шмигаль на вихід? 5 урядів, яким довелося працювати на межі катастрофи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.