Подарунок від США - в День Незалежності Україна отримає грант на $3 млрд

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, кошти надійдуть через механізм Світового банку

Україна у День Незалежності, отримає від США $3 млрд до державного бюджету у формі безповоротного гранту.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Кошти надійдуть через механізм Світового банку. Грантова допомога є вагомим подарунком нашій країні на День Незалежності України", – написав він у Facebook.

Як повідомлялося, глава Мінфіну анонсував надходження в Україну в серпні понад $5 млрд зовнішньої допомоги порівняно з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні.

За його словами, за підсумками року Україна розраховує вийти на суму майже $30 млрд зовнішньої допомоги з початку війни, з якої вже було отримано $14 млрд.