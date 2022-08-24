БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЯк повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, кошти надійдуть через механізм Світового банкуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Подарунок від США - в День Незалежності Україна отримає грант на $3 млрд
Фото: minfin.com.ua
Україна у День Незалежності, отримає від США $3 млрд до державного бюджету у формі безповоротного гранту.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Кошти надійдуть через механізм Світового банку. Грантова допомога є вагомим подарунком нашій країні на День Незалежності України", – написав він у Facebook.
Як повідомлялося, глава Мінфіну анонсував надходження в Україну в серпні понад $5 млрд зовнішньої допомоги порівняно з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні.
За його словами, за підсумками року Україна розраховує вийти на суму майже $30 млрд зовнішньої допомоги з початку війни, з якої вже було отримано $14 млрд.
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