"Податкова амністія": в Україні стартувало добровільне декларування

Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних триватиме до 1 вересня 2022 року

З 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"В добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів. Добровільне декларування - це спосіб цивілізовано вивести на світло гроші та активи", - йдеться в повідомленні.

Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено в законі №1539. Закон створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та залучення їх в економіку України.

Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних триватиме до 1 вересня 2022 року.

Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.

Нагадаємо, що Національний банк визначив порядок відкриття та ведення рахунків зі спеціальним режимом використання у національній та іноземних валютах, а також банківських металах для цілей одноразового добровільного декларування.