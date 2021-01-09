"Податкова амністія": в Україні стартувало добровільне декларування
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"В добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів. Добровільне декларування - це спосіб цивілізовано вивести на світло гроші та активи", - йдеться в повідомленні.
Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено в законі №1539. Закон створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та залучення їх в економіку України.
Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних триватиме до 1 вересня 2022 року.
Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.
Нагадаємо, що Національний банк визначив порядок відкриття та ведення рахунків зі спеціальним режимом використання у національній та іноземних валютах, а також банківських металах для цілей одноразового добровільного декларування.
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