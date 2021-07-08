Податкова амністія: Нацбанк визначив порядок одноразового декларування доходів

Одноразове добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року

Національний банк визначив порядок відкриття та ведення рахунків зі спеціальним режимом використання у національній та іноземних валютах, а також банківських металах для цілей одноразового добровільного декларування.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба НБУ.

"На виконання норм Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету" Національний банк визначив порядок відкриття та ведення поточних рахунків зі спеціальним режимом використання у національній та іноземних валютах, а також банківських металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування", - йдеться в повідомленні.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 5 серпня 2021 № 83 "Про затвердження Положення про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування".

Одноразове добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Фізичні особи, які мають намір відповідно до норм цього Закону скористатися правом на одноразове добровільне декларування звертаються до банку для відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання та розміщення готівкових коштів в національній та іноземних валютах, банківських металів.

Положення набирає чинності з 1 вересня 2021 року та діє до 1 вересня 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету" (№5153) 15 червня 2021 року.

Документом, зокрема, передбачається у період з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року провести одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету" (№5156).

Змінами до Кримінального кодексу пропонується встановити, що подання одноразової добровільної декларації та сплата узгодженої суми збору є підставою для звільнення декларанта від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків та зборів.

При цьому також запроваджується кримінальна відповідальність за незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інформації, що міститься в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.

Читайте також: Обсяг проблемних кредитів в українських банках зменшився за січень-червень 2021 року на 25 мільярдів гривень.