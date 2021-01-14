Податкова Нідерландів помилково звинуватила тисячі сімей у шахрайстві, уряду загрожує відставка

Рютте заявив, що виступає проти розпуску нинішньої коаліції, стверджуючи, що Нідерландам потрібна стабільність в умовах пандемії коронавірусу, але не виключив цього

Уряд Нідерландів в п'ятницю ухвалить рішення про те, чи йти у відставку через скандал, в якому податкові органи помилково звинуватили тисячі сімей в шахрайстві, в результаті чого багато хто з них опинився в боргах.

У грудні був опублікований звіт депутатів під назвою "Безпрецедентна несправедливість" після розслідування скандалу з виплатами по догляду за дітьми, яке включало публічні допити посадових осіб аж до прем'єр-міністра Марка Рютте, повідомляє "Європейська правда".

У документі вказується, що податковим органом Нідерландів "були порушені основоположні принципи верховенства закону", і розслідування шахрайства щодо сімей почалися через "таку просту річ, як адміністративна помилка, без будь-якого злого умислу".

Близько 20 000 працюючих сімей помилково були притягнуті до відповідальності в судах за шахрайство і їм було наказано повернути виплати на утримання дитини та відмовлено в праві на подачу апеляції. Все це відбувалося протягом декількох років з 2012 року.

Деякі сім'ї через це були близькі банкрутства або змушені були переїхати через несправедливі позови на десятки тисяч євро. Так зване шахрайство зазвичай зводилося до неправильно заповненої форми або відсутності підписів.

Уряд вибачився за методи податкової інспекції і в березні минулого року виділив понад 500 мільйонів євро компенсації, близько 30 000 євро на кожну сім'ю.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Лодевік Ашер, який був міністром соціальних справ в попередньому уряді, подав у відставку у зв'язку зі скандалом, але заперечує, що знав, що податкові органи "помилково вистежують тисячі сімей".

Рютте заявив, що виступає проти розпуску нинішньої коаліції, стверджуючи, що Нідерландам потрібна стабільність в умовах пандемії коронавірусу, але не виключив цього. Кабінет міністрів розгляне свою позицію на черговому засіданні в п'ятницю.

У разі відставки уряд залишиться в якості тимчасового до тих пір, поки не буде сформована нова коаліція, а в березні відбудуться загальні вибори.

Нагадаємо, що Державна податкова служба оприлюднила план перелік перевірок на 2021 рік, який включає 6288 компаній.