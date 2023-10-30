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Події в Махачкалі це прояв радикалізації суспільства росії – НАТО

30 жовтня 2023, 10:54
Події в Махачкалі це прояв радикалізації суспільства росії – НАТО
Фото: hyser.com.ua
Вчорашні події в дагестанському аеропорту Махачкала не вигідні кремлю, але це результат розпалювання ненависті російською пропагандою.

Про це пише Delfi.

"Сутички – це один із проявів радикалізації російського суспільства. російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість в росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні", - заявив директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс. 

Він додав, що те, що сталося, було реакцією людей на конкретну ситуацію.

"Такі прояви не вигідні кремлю, і будуть спроби їх придушити. Це відбуватиметься єдиним способом, який вони знають, – силою", - додав експерт. 

За словами Сартса, Кремлю і центральній владі ніщо не загрожує, але з точки зору логіки авторитарної системи такі прояви – щось таке, чого допускати не можна, бо події можуть зайти непередбачувано далеко.

Нагадаємо, що пізно ввечері неділі натовп людей увірвався в будівлю російського аеропорту Махачкали з прапором Палестини, розшукуючи євреїв серед працівників летовища.

 

НАТОМахачкалаСартс

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