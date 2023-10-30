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В аеропорту Махачкали сталися сутички через рейс із Ізраїлю

30 жовтня 2023, 08:16
В аеропорту Махачкали сталися сутички через рейс із Ізраїлю
Фото: з вільних джерел
Пізно ввечері неділі натовп людей увірвався в будівлю російського аеропорту з прапором Палестини, розшукуючи євреїв серед працівників летовища.

Про це повідомляє сайт Медуза.

Протестувальники розшукували і зупиняли автомобілі, пробували потрапити в літак, який прибув з Тель-Авіва. 

Пізніше відбулися зіткнення між протестувальниками і силовиками.

Через антисемітські заворушення в аеропорту столиці Дагестану постраждали понад 20 осіб, десятеро з них опинилися в лікарні.

В той же час, пасажири три години залишаються на борту, до них не можуть дістатися медики.

Ще з часом в "росавіації" заявили, що аеропорт був звільнений від несанкціоновано прониклих громадян. 

Також відомо, що його роботу призупинили до 6 листопада.

 
сутичкиМахачкала

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