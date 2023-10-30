Єврокомісія засудила антисемітські погроми в Дагестані

В Європейській комісії дали відповідь на антисемітський штурм в аеропорту російської Махачкали "рішучим засудженням".

Про це повідомляє Європейська правда.

"Ми у найрішучіший спосіб засуджуємо будь-який антисемітизм. Європейська комісія вжила багато кроків, аби підтримати боротьбу з антисемітизмом. Я впевнений, що у цьому не може бути жодних сумнівів", - заявив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер.

Відреагували на сутички і в НАТО, де заявили, що події в Махачкалі це прояв радикалізації суспільства росії і є результатом розпалювання ненависті російською пропагандою.

Вчора пізно ввечері натовп людей увірвався в будівлю російського аеропорту Махачкали з прапором Палестини, розшукуючи євреїв серед працівників летовища.