Президент рф володимир путін через сутички в аеропорту Махачкали проведе велику нараду за участі силовиків, прем′єра та парламентарів.

Про це пише ТАСС, посилаючись на прес-секретаря президента країни-агресора Дмитра Пєскова.

"путін планує сьогодні орієнтовно о 19.00 провести велику представницьку нараду і обговорити на ній спроби Заходу використовувати події на Близькому Сході для розколу російського суспільства. Відбудеться детальна розмова", - заявив Пєсков.

Він додав, що захід відбудеться в очному режимі.

За словами прес-секретаря, буде виступ Путіна, а далі, як очікується, нарада пройде в закритому режимі.

Пєсков не прокоментував каральні заходи, які може кремль застосувати щодо учасників заворушень у Махачкалі, запропонувавши дочекатися.

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері неділі натовп людей увірвався в будівлю російського аеропорту з прапором Палестини, розшукуючи євреїв серед працівників летовища.