путін скликає нараду через антисемітські погроми в Махачкалі
Про це пише ТАСС, посилаючись на прес-секретаря президента країни-агресора Дмитра Пєскова.
"путін планує сьогодні орієнтовно о 19.00 провести велику представницьку нараду і обговорити на ній спроби Заходу використовувати події на Близькому Сході для розколу російського суспільства. Відбудеться детальна розмова", - заявив Пєсков.
Він додав, що захід відбудеться в очному режимі.
За словами прес-секретаря, буде виступ Путіна, а далі, як очікується, нарада пройде в закритому режимі.
Пєсков не прокоментував каральні заходи, які може кремль застосувати щодо учасників заворушень у Махачкалі, запропонувавши дочекатися.
Нагадаємо, що вчора пізно ввечері неділі натовп людей увірвався в будівлю російського аеропорту з прапором Палестини, розшукуючи євреїв серед працівників летовища.