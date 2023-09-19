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ПОЛІТИКА

Протестувальники в Єревані почали штурмувати будівлю уряду

19 вересня 2023, 20:50
Протестувальники в Єревані почали штурмувати будівлю уряду
Джерело: t.me/livinginarmenia
Невдовзі ситуація загострилася, між протестувальниками і поліцією почалися сутички.

У Єревані почалися сутички між поліцією та протестувальниками, які прийшли під посольство росії у вірменській столиці у зв’язку з відновленням бойових дій у Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє Newsam.

Біля посольства росії у Єревані зібралася акція протесту з великим прапором Нагірного Карабаху (Арцаху). Учасники заблокували усі входи до будівлі і вимагають від москви втрутитися у ситуацію та зупинити Азербайджан, який почав збройну операцію проти невизнаного Нагірного Карабаху. 

Невдовзі ситуація загострилася, між протестувальниками і поліцією почалися сутички.

Протест зібрався і під будівлею уряду Вірменії. У Слідчому комітеті заявили, що відкрили кримінальні провадження у зв’язку із закликами до масових заворушень.

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, Азербайджан почав "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху для відновлення конституційного ладу.

Міноборони Азербайджану пообіцяло продовжувати воєнні дії поти, поки не будуть прийняті умови, які Баку ставить Єревану -  повне виведення вірменських військових і розпуск режиму в Ханкенді.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не має наміру розпочинати воєнні дії проти Азербайджану через ситуацію в Нагірному Карабаху. 

АзейбарджансутичкиЄреванНагірний КарабахПашинян

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