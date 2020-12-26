БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАТ "Укрзалізниця" буде створювати окрему бізнес-вертикаль вантажоперевезень в ході реформування компанії і перепідпорядкування підрозділів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поділ Укрзалізниці: стало відомо, які філії увійдуть в бізнес-вертикаль вантажоперевезень
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Як передає "Економічна правда" з посиланням на ЦТС, про це заявив Іраклі Езугбая, директор з комерційної роботи та логістики АТ УЗ.
За його словами, основним завданням реформування структури "Укрзалізниці" є чітке виділення ключових вертикалей бізнесу з необхідними для безперебійної роботи активами.
Топ-менеджер повідомив, що основною цієї структури стане вантажний перевізник UZ Cargo. Додатковий функціонал буде реалізований за рахунок Центру транспортного сервісу "Ліски", рефрижераторних вагонів компанії і Центру транспортної логістики.
Інші активи будуть віднесені до інфраструктурної вертикалі.
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26 12 2020 13:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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