Поділ Укрзалізниці: стало відомо, які філії увійдуть в бізнес-вертикаль вантажоперевезень

АТ "Укрзалізниця" буде створювати окрему бізнес-вертикаль вантажоперевезень в ході реформування компанії і перепідпорядкування підрозділів.

Як передає "Економічна правда" з посиланням на ЦТС, про це заявив Іраклі Езугбая, директор з комерційної роботи та логістики АТ УЗ.

За його словами, основним завданням реформування структури "Укрзалізниці" є чітке виділення ключових вертикалей бізнесу з необхідними для безперебійної роботи активами.

Топ-менеджер повідомив, що основною цієї структури стане вантажний перевізник UZ Cargo. Додатковий функціонал буде реалізований за рахунок Центру транспортного сервісу "Ліски", рефрижераторних вагонів компанії і Центру транспортної логістики.

Інші активи будуть віднесені до інфраструктурної вертикалі.

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