Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Укрзалізниця планує збільшити ціни на квитки наступного року

Виручку очікують у 86,5 мільярда гривень, що на 15,4% більше за планову виручку цьогоріч
Укрзалізниця має намір провести індексацію тарифів з 1 березня на 2% щомісячно, що принесе компанії понад півмільярда гривень доходів.
Укрзалізниця планує збільшити ціни на квитки наступного року Фото: uz.gov.ua

Про це повідомляє"Економічна правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Наступного року АТ "Укрзалізниця" очікує на 3,5 мільярда гривень чистих прибутків. Для порівняння, у 2020 році уряд затвердив планові прибутки УЗ на рівня 69 тисяч гривень.

Виручку очікують у 86,5 мільярда гривень, що на 15,4% більше за планову виручку цьогоріч. EBITDA (Прибутки підприємства до податкових, амортизаційних, кредитних відрахувань та зносу - ЕП) має вирости на 5,4% - до понад 19 мільярдів гривень. 

Капітальні інвестиції зростуть понад як удвічі - до 27,2 мільярда гривень. З них 7,3 мільярда - на капбудівництво, 8,5 мільярда - на купівлю основних засобів, 5,8 мільярда - на їхню модернізацію і 5,2 мільярда - на капремонт.

Вантажні перевезення принесуть на 5,2% менше доходів УЗ відносно плану на 2020 рік та становитимуть 72 мільярда гривень.

Доходи від пасажирських перевезень очікують на рівні 7,8 мільярда гривень, тобто понад удвічі більше за очікувані результати цього року.

"У 2021 році передбачена індексація тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісячно. Додаткові доходи становлять 557,9 млн грн", - зазначається у фінансовій звітності Укрзалізниці.

Найбільше зростання адміністративних видатків передбачене завдяки зростанню витрат на оплату праці та соціальні заходи.

Нагадаємо, що За 10 місяців УЗ отримала лише 23% відшкодувань за перевезення пільговиків електричками

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 12 2020 12:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.