Подоляк: Не варто очікувати закінчення війни взимку

Головна перешкода для її закінчення - це переконання Заходу у тому, що росію треба боятися

Взимку не варто чекати на закінчення війни. А головною перешкодою для її закінчення є переконання Заходу у тому, що росію треба боятися.

Про заяв радника глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише видання Sky News

"Політики надто стурбовані тим, як росія відреагує, якщо вони програють цю війну", - наголосив Подоляк.

За його словами, якщо Великобританія, США та ЄС зможуть знайти відповідь на це питання, вони зможуть закінчити цю війну максимум за кілька місяців.

"Це зовсім не питання років, як усі кажуть... Це питання трьох, п'яти, шести місяців... Швидкість звільнення Харкова склала понад 8,5 тисячі квадратних кілометрів всього за чотири-п'ять днів. Ось приклад того, як це могло статися",- пояснює Подоляк, уточнивши, що "було б помилкою" думати, що війна закінчиться цієї зими.

На його думку, найбільшою перешкодою на щляху припинення війни є страх міжнародного товариства перед реакцією росії.

"У країн-партнерів немає розуміння, що буде далі. Усі звикли до того, що російська федерація - чудовисько за своєю поведінкою. Що росії потрібно боятися... Це те, що утримує світ від більш інтенсивної допомоги нам та допомоги Україні у припиненні цієї війни", - сказав Подоляк.

На його думку, міжнародні союзники не мають дозволяти шантажувати себе страхом перед ядерною зброєю.

"Якщо рсія захопить частину території України, вона покаже іншим країнам, наприклад Ірану: "Отримайте ядерну зброю, і ви зможете захопити чужу землю".

Раніше Подоляк заявляв, що у війні росії проти України починається певний переламний момент, оскільки українські сили б'ють російськими тилами.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив лідерам "Великої сімки", що хоче, щоб повномасштабна війна росії проти України завершилася до кінця року до настання зими.