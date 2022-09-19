RSS
НОВИНИ

Посол США в Україні: Війна може тривати і у 2023 році

Ольга
Матарикіна
США готові і надалі підтримувати Україну
Посол США в Україні: Війна може тривати і у 2023 році Shutterstock

Посол США в Україні Бріджит Брінк не очікує швидкого завершення війни, але запевнила, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну тривалий час.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

"Як дипломат з 25-річним досвідом, я навчилася не спекулювати з приводу майбутнього. Але я не думаю, що це буде швидка війна", - відповіла Бріджит Брінк на запитання про те, чи реально, на її думку, закінчити війну у 2023 році.

Вона зазначила, що США готові підтримувати Україну тривалий час, якщо війна не завершиться і наступного року.

"Ми це вже демонструємо. Частина довгострокової допомоги, яку ми надаємо, буде працювати роки і роки від сьогодні (...), щоб допомогти Україні побудувати таку армію, яка допоможе їй захистити себе після того, як завершиться цей конфлікт", - сказала посол.

Бріджит Брінк також розповіла, що з 24 лютого США надали Україні вже 8,5 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями США надішлють Україні новий пакет військової допомоги.

 


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 09 2022 10:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Операція "London Bridge" для поховання Єлизавети ІІ. Свинцева труна, прохання до бджіл та колискова шотландських повстанців для Королеви

Операція "London Bridge" для поховання Єлизавети ІІ. Свинцева труна, прохання до бджіл та колискова шотландських повстанців для Королеви

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.