Сполучені штати підтвердили підготовку допомоги Україні
Про це заявивкоординатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на прес-конференції у вівторок, 13 вересня.
"Я справді думаю, що ви побачите тут ще один (пакет військової допомоги - ред.) у наступні дні", - сказав представник Вашингтона.
Кірбі зазначив, що Штати активно консультуються з Україною щодо вмісту таких пакетів допомоги.
"З українцями йдуть обговорення у режимі реального часу щодо того, в чому полягають їхні потреби у військовій сфері", - уточнив він.
Нарешті, координатор підкреслив, що низка систем зброї та військової техніки, поставлених Вашингтоном Києву в останні тижні та місяці, "довела свою високу ефективність і відіграла фактично ключову роль у проведенні як оборонних, так і наступальних операцій".
Раніше також повідомлялось, що Україна отримає додаткові 1,4 мільярда доларів від МВФ.
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