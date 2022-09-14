Сполучені штати підтвердили підготовку допомоги Україні

Найближчими днями США надішлють Україні новий пакет військової допомоги.

Про це заявивкоординатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на прес-конференції у вівторок, 13 вересня.

"Я справді думаю, що ви побачите тут ще один (пакет військової допомоги - ред.) у наступні дні", - сказав представник Вашингтона.

Кірбі зазначив, що Штати активно консультуються з Україною щодо вмісту таких пакетів допомоги.

"З українцями йдуть обговорення у режимі реального часу щодо того, в чому полягають їхні потреби у військовій сфері", - уточнив він.

Нарешті, координатор підкреслив, що низка систем зброї та військової техніки, поставлених Вашингтоном Києву в останні тижні та місяці, "довела свою високу ефективність і відіграла фактично ключову роль у проведенні як оборонних, так і наступальних операцій".

Раніше також повідомлялось, що Україна отримає додаткові 1,4 мільярда доларів від МВФ.