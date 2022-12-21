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ПОЛІТИКА

Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України до США є надзвичайно важливою сьогодні

21 грудня 2022, 14:42
Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України до США є надзвичайно важливою сьогодні
Фото: Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вирушив з візитом до Сполучених Штатів Америки. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому візит Зеленського до США є надзвичайно важливим.
Про це пише The Guardian.
 
Візит президента спростує спроби Росії поширити фейки про те, що нібито відносини між Америкою та Україною "охолоджуються".
 
Також під час зустрічі Зеленського з його американським колегою Джо Байденом дасть можливість напряму пояснити реальну ситуацію в Україні та розповісти, яка саме зброя потрібна нашим героям, аби надалі боротися з російською агресією.
 
"По-перше, як сам візит, так і рівень запланованих зустрічей однозначно свідчать про високий ступінь довіри між країнами. По-друге, це остаточно ставить хрест на спробах російської сторони... довести нібито зростаюче охолодження в наших двосторонніх відносинах. Це, звичайно, навіть близько не відповідає дійсності. Сполучені Штати однозначно підтримують Україну", - заявив Подоляк.
 
Радник голови Офісу президента додав, що візит президента активізує і оптимізує ключові напрямки військового співробітництва. Це, зі свого боку, мобілізує двопартійну політичну підтримку і більш чітко змалює картину майбутнього, якщо війна не буде закінчена правильно.
 
Нагадаємо, що сьогодні 21 грудня президент Володимир Зеленський вирушив до США, де зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом.
СШАзеленськийКонгрес

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