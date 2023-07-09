Подоляк пояснив, як касетні боєприпаси вплинуть на ситуацію на полі бою

Завдяки цим боєприпасам, Україна частково зможе відновити паритет на полі бою.

Касетні боєприпаси допоможуть компенсувати снарядний дефіцит у ЗСУ. Крім того, засоби ураження є зрозумілою мовою для рф.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Враховуючи той факт, що росія вже більше року використовує цей тип боєприпасу в Україні, це, щонайменше, справедливо. А за великим рахунком, з росією потрібно розмовляти тільки зрозумілою їй мовою — пропорційною силою", — пояснив радник глави ОП.

У Білому домі змогли знайти спосіб передати Україні касетні боєприпаси, мовляв, це екстрена необхідність та потреба національної безпеки.

Американські військові запевняють, що касетні боєприпаси, які отримають ЗСУ, мають менший відсоток нерозірваних суббоєприпасів, які можуть загрожувати цивільному населенню. Так, військові випробовували касетні боєприпаси, щоб переконатися, що вони мають "коефіцієнт неспрацювань" 2,35% або нижче.