Подоляк розповів, що далі відбуватиметься у росії

Подоляк впевнений, що війна остаточно перейде до її "авторів".

В Офісі президента відреагували на нічну атаку дронів на москву 1 серпня. Там попередили, що на росію чекають все "більше невстановлених дронів, більше громадянських конфліктів, більше війни".

Про це розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію "авторів війни", щоб зібрати з них усі борг. Все, що далі відбуватиметься в росії, – об'єктивний історичний процес. Більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, вночі 1 серпня москву знову атакували декілька безпілотників. Вони влучили у вежу бізнес-центру "москва-Сіті", в який поцілили і попереднього разу. Там перебуває декілька міністерства у районі 21-го поверху. росія традиційно звинуватила Україну.