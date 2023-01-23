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CУСПІЛЬСТВО

Подвоїти видатки на оборону планує Японія

23 січня 2023, 12:51
Подвоїти видатки на оборону планує Японія
Уряд Японії планує майже вдвічі збільшити оборонний бюджет в найближчі п'ять років, а також боротися зі швидким зниженням народжуваності в країні
 
Кішіда наголосив, що Японія стикнулася з найскладнішою безпековою ситуацією в регіоні від моменту закінчення Другої світової війни, і пообіцяв нарощувати військову міць відповідно до нової стратегії безпеки впродовж наступних п’яти років і далі.
 
Він наголосив, що пріоритетом країни має стати активна дипломатія, але "для її підтримки потрібна оборонна міць".
 
За словами прем’єр-міністра, Японія планує збільшити оборонний бюджет до $332 мільярдів та посилити можливості у кіберпросторі та розвідці.
 
У контексті виправлення ситуації зі скороченням темпів народжуваності Кішіда наголосив на збільшенні фінансової підтримки сімей з дітьми.
 
"Ми повинні створити економічне суспільство, яке в першу чергу орієнтоване на дітей, і змінити рівень народжуваності", - сказав він, пообіцявши представити план до червня.
 
Населення Японії, яке становить 125 мільйонів осіб, скорочується впродовж останніх 14 років. За прогнозами, до 2060 року воно може скоротитися до 86,7 млн осіб.
 
Японіяоборонабюджетуряд

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